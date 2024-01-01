«Более закаленные»: Левкин объяснил, чем собачники отличаются от кошатников

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 476 0

Левкин назвал собачников более закаленными по сравнению с кошатниками

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Певец с семьей посетил закрытую премьеру мультфильма «Великолепная пятерка», главные герои которого — четвероногие друзья человека.

Владельцы собак более закаленные люди, чем те, кто содержит кошек. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил певец Владимир Левкин, посетивший с женой и дочерью закрытую премьеру мультфильма «Великолепная пятерка».

«Знаете, чем отличается кошатник от собачника? Когда на улице холодно, кошатники сидят дома, а собачники гуляют. Поэтому собачники — более закаленные», — пояснил певец.

Сам Левкин некоторое время назад был вынужден отказаться от содержания как кошек, так и собак. Выяснилось, что у его дочери Ники аллергия на домашних животных, поэтому в качестве питомцев семья взяла двух черепах. Их содержание не причиняет вреда здоровью, при этом ухаживать за ними гораздо проще, чем за кошками и собаками, отметил певец.

Ранее 5-tv.ru рассказал о закрытом показе мультфильма «Великолепная пятерка», который посетили многие знаменитости, в частности, модный психолог Анетта Орлова, актриса Глафира Тарханова, телеведущая Нелли Ермолаева, солистки группы «Тутси» Ирина Ортман и Леся Ярославская, и другие.

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