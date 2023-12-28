Предновогодняя уловка: как отличить реальную скидку от «надутой»

Если старый ценник перечеркнут, а новый привлекает внушительным снижением стоимости, это может быть не щедрость и удача, а банальная хитрость. И нужно знать, как отличить одно от другого.

Декабрьская премия жжет карман, предновогоднее настроение уже на пороге, и сердце просит подарков. В таком благостном расположении очень хочется купить себе и близким то, что давно хотелось, но откладывалось на потом. А яркие скидочные ценники как раз благоволят покупкам.

Как не попасться на удочку хитрых продавцов и выловить из моря предложений реально выгодный товар, эксклюзивно рассказала Пятому каналу маркетолог и финансовый советник Елена Хлебникова.

Как отличить реальные скидки от приманки

К сожалению, перечеркнутая красной пастой цена — не всегда индикатор реальной скидки. И сходу определить, насколько выгодно предложение в том или ином магазине не получится.

«Это довольно сложно, если делать это сиюминутно. Чтобы действительно понять, не маркетинговая ли это уловка, нужно отследить товар на горизонте определенного времени. Если мы хотим разобраться, нужно провести хотя бы небольшое исследование», — сказала эксперт.

Однако иногда хватает буквально 10-минутного мониторинга, чтобы выведать все необходимое. Маркетолог советует обратить внимание на следующие моменты:

История изменения цены. Некоторые маркетплейсы или онлайн-магазины предоставляют клиентам доступ к истории формирования цены за последние месяцы. По ней можно отследить минимальную и максимальную цены на данный товар и уже тогда сделать вывод, насколько текущее предложение выгодно. Если же недобросовестный продавец искусственно завысил цену, чтобы потом ее якобы снизить, это сразу станет понятно.

«Перечеркнутые ценники — это психологический аспект реакции человека. Это мнимая выгода. Мы видим разницу в цене и не задумываемся, действительно ли зачеркнута реальная стоимость или это уловка продавца», — объяснила маркетолог.

Предложения разных магазинов. Как бы пальцы ни тянулись быстрее оформить заказ, сначала необходимо сравнить цену на один и тот же товар на разных платформах. Желательно минимум на трех или четырех. Причем ценник даже в одном и том же магазине может разниться между офлайн и онлайн предложениями.

Акции в разных магазинах. Перед праздниками некоторые торговые точки вместо снижения цен предлагают покупателям приобрести три позиции по цене двух или две по цене одной. В таком случае даже без дисконта выгода может оказаться существеннее.

Однако реальные распродажи все же существуют. Например, на такие громкие акции как Черная пятница, продавцы действительно дают хорошие скидки. Другое дело, что это 20-40%, а вовсе не 60-80%, на которые рассчитывают большинство покупателей.

«Ни один производитель не будет работать себе в минус. Скидку могут давать и дают, но она никогда не будет превышать той маржи, ради которой работает этот магазин. Продавец должен так или иначе заработать. Есть исключение, когда он сработает себе в ноль, но у него стоит задача освободить склады, помещение и место для новых коллекций», — подчеркнула финансовый советник.

Когда выгоднее покупать на распродаже — до Нового года или сразу после

Однозначного ответа, когда же заветный товар подешевеет, не существует. По словам Хлебниковой, самые честные и адекватные цены можно было встретить в сентябре и октябре. Ближе к Новому году надежда остается только на разовые акции.

Продукты — конфеты, печенье, сладкие подарки, чаи, ингредиенты к основным новогодним блюдам (горошек, кукуруза, красная икра).

Все это будет продаваться перед Новым годом по максимальной стоимости. А сразу после праздников — перейдет в дисконт. Если же на что-то из вышеперечисленного действует скидка, то, скорее всего, это:

— товар с истекающим сроком годности;

— приманка для покупателей. Снижение цены может быть незначительным, чтобы просто сакцентировать внимание на какой-то упаковке. Допускается и реально хороший дисконт в противовес магазинам-конкурентам.

Техника — телевизоры, фены, мультиварки, смартфоны и так далее.

Рассчитывать на реальные массовые скидки в конце декабря не приходится. Однако единичные выгодные вбросы могут быть, так что вовсе не бессмысленно периодически мониторить разные онлайн-площадки в поиске выгоды. А вот после январских каникул стоит более внимательно присмотреться к ценникам.

«Это связано с тем, что у любого товара есть годовой цикл. И после Нового года многие продавцы будут готовиться к завозу новой линейки продукции и более современным моделям. Им нужно будет освобождать складские помещения и сокращать запасы», — пояснила специалист.

Одежда

Распродажа зимних коллекций одежды и обуви традиционно начинается после Нового года. Чем ближе к весеннему сезону, тем активнее торговые точки расстаются с нераспроданными позициями.

Новогодний декор — игрушки, гирлянды, фигурки, свечи, мишура, наклейки, фонарики и многое другое.

Как и с продуктами, в данной категории не стоит ждать массовых скидок до Нового года, но и не стоит терять надежду на точечные дисконты. А максимальная распродажа ожидается после 15 января. Желательно закупаться впрок на следующий Новый год.

Туристические путевки

Любые событийные вещи, например, каникулы, — это всегда период максимальных ценников и максимального спроса. Чтобы действительно выгодно купить путевку и билеты, нужно продумывать отдых заранее, например, за несколько месяцев.

Найти по-настоящему скидочное предложение на путешествие в декабре станет большой удачей.