Как набраться сил во время новогодних праздников: советы от Минздрава

Длинные январские выходные нужно тоже проводить с умом. Не стоит все время валяться в постели или бегать по вечеринкам. Какие правила следует соблюдать, чтобы выйти на работу отдохнувшим?

Январские праздники — идеальное время, чтобы как следует отдохнуть. Но как правильно набраться сил, чтобы вернуться к работе в бодром расположении духа? Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина в беседе с aif.ru дала несколько советов.

Не вспоминайте о работе

Новогодние праздники — время, когда нужно дать мозгу отдохнуть от работы. Нагружать себя мыслями о предстоящих делах не стоит, иначе вы рискуете получить нервный срыв. Как отмечает Драпкина, человек, который может психологически отстраниться от работы в свободное от нее время, меньше устает.

Меньше проводите времени со смартфоном

От гаджетов тоже нужно отдыхать. Врач напоминает, что чрезмерное использование телефона вызывает депрессию, тревогу и нарушение сна. Вместо этого можно уделить время хобби и живому общению.

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Приятные разговоры

Беседы о приятных вещах формируют позитивный эмоциональный фон у человека. Конфликтные темы могут оставить неприятный осадок на душе.

Отдохните от суеты

Успеть на все праздничные мероприятия и посиделки у родственников за январские каникулы — не обязательно. Позвольте себе отдохнуть и остаться дома.

Будьте активными

Новогодние праздники не стоит проводить все время лежа в постели. Врач советует больше двигаться и дышать свежим воздухом во время прогулок.

Следите за питанием

Не нужно стараться успеть доесть все оставшиеся после новогодней ночи салаты. Старайтесь не переедать и меньше употреблять алкоголь.

Соблюдайте распорядок дня

Нарушенный распорядок дня станет для вас настоящей проблемой после январских праздников — ведь возвращаться к привычному образу жизни станет намного сложнее. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно время. Не путайте день с ночью.

Подготовьтесь к выходу на работу

Выделите из январских праздников несколько дней на завершение всех дел, в том числе домашних. Также стоит морально подготовиться к рабочим будням. Специалист советует воспринимать это как долгожданную встречу с коллегами. Также после выхода на работу не стоит пытаться хвататься за все сразу. Включайтесь в режим плавно, постепенно.

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