Диетический и алкогольный срыв: как провести праздники, чтобы не оказаться в больнице

Согласно статистике, количество смертей в новогодние выходные увеличивается в четыре раза.

Новогодние праздники не должны сопровождаться чрезмерным употреблением еды и спиртного. В противном случае может наступить диетический или алкогольный срыв. Как избежать проблем со здоровьем, изданию NEWS.ru рассказал нарколог, психиатр Василий Шуров.

По словам специалиста, вместо того, чтобы сидеть дома, чередуя походы к дивану и холодильнику, лучше провести эти дни с пользой.

«Запланируйте визиты к родителям, активную программу, походы на каток, театр, гуляйте в парках, в лесу, спорт. Не сидите тупо перед телевизором и не упивайтесь», — говорит Василий Шуров.

Также специалист советует минимизировать употребление алкоголя, а, если и пить, то что-то легкое. Нарколог напоминает, что именно в новогодние дни количество смертей возрастает аж в четыре раза. Поэтому следить за своим здоровьем важно круглый год.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как набраться сил во время новогодних праздников.