ТОП-5 самых недооцененных туристических направлений в России

Какие интересные направления в нашей стране не пользуются популярностью у путешественников и почему там обязательно нужно побывать?

Какие недостаточно популярные места в России достойны внимания туристов? Их перечислили Газета.ру в пресс-службе «Яндекс Путешествий».

Так, в ТОП направлений попали уникальные достопримчательности в пяти регионах нашей страны, в частности, в Хабаровском, Красноярском краях, Орловской области, Чукотском автономном округе и республике Кабардино-Балкария.

Долина реки Бикин

Так, специалисты рекомендовали хоть раз в жизни увидеть долину реки Бикин в Хабаровском крае. Ведь здесь сохранились леса доледникового периода. Кроме того, там уживаются амурские тигры и представители коренных народов. Туристы могут посетить одноименный национальный парк с экомаршрутами и базами для отдыха.

Село Хатанга на полуострове Таймыр

Сельское поселение Хатанга в Красноярском крае привлекает тем, что там находится одна из самых северных православных церквей. Также здесь можно понаблюдать за северным сиянием, побывать в музее мамонтов, этнопарке Каталык и стать свидетелями гигантского метеоритного кратера Попигай.

Мценск –родина Тургенева

На родине великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева — в городе Мценск Орловской области всегда открыты двери музея-усадьбы Спасское-Лутовиново. Именно здесь прошли детские годы автора «Муму».

Еще один значимый объект в этом краю - культовый дом Леди Макбет, в котором по легенде могла жить купеческая жена из одноименного произведения. В орловском городе также представлена необычная экспозиция сбитых самолетов под открытым небом и музей мценского кружева.

Золотой хребет на Чукотке

На Чукотке обязателен к посещению заброшенный военный поселок Гудым и находящийся вдали от городской суеты Золотой хребет. Это горный массив расположен на противоположной от Анадыря стороне. Первое золото Чукотки разрабатывалось именно здесь, поэтому его так назвали.

Озеро Донгуз Орун-Кель

Жемчужина Кабардино-Балкарии — озеро Донгуз Орун-Кель украшает территорию Национального парка «Приэльбрусье», где можно полюбоваться природными достопримечательностями, среди которых водопады, ущелья, минеральные источники и гора Эльбрус, включенная в список высочайших вершин частей света.

Ранее 5-tv.ru писал, что гигантский термальный курорт построят в одном из регионов России.