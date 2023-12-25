Размах поражает: гигантский термальный курорт построят в одном из регионов России

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 32 0

В Тюменской области построят термальный курорт на площади 260 гектаров

Размах поражает: гигантский термальный курорт построят в одном из регионов России

Фото: www.globallookpress.com / Moritz Wolf

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Новый термальный курорт построят в Тюменской области. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на инфоцентр регионального правительства.

Отмечается, что строительство нового значимого объекта в регионе анонсировал губернатор региона Александр Моор. Это, говорит он, будет сложным и большим проектом, на реализацию которого потребуется несколько лет.

Вполне возможно, что курорту присвоят статус федерального значения. По уточненным данным, термальный комплекс расположится на площади 260 гектаров.

Сейчас вовсю проводится работа по проектированию функциональных зон, наполняемости места отдыха и лечения. В уральском регионе уделят внимание и другим подобным объектам.

Ранее 5-tv.ru писал, почему россияне стали больше путешествовать по родной стране.

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