Размах поражает: гигантский термальный курорт построят в одном из регионов России

Здравница может стать новым центром притяжения россиян.

Новый термальный курорт построят в Тюменской области. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на инфоцентр регионального правительства.

Отмечается, что строительство нового значимого объекта в регионе анонсировал губернатор региона Александр Моор. Это, говорит он, будет сложным и большим проектом, на реализацию которого потребуется несколько лет.

Вполне возможно, что курорту присвоят статус федерального значения. По уточненным данным, термальный комплекс расположится на площади 260 гектаров.

Сейчас вовсю проводится работа по проектированию функциональных зон, наполняемости места отдыха и лечения. В уральском регионе уделят внимание и другим подобным объектам.

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