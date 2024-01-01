Молодой муж Булановой отказался жить в одной квартире с их общим ребенком

Молодой супруг Татьяны Булановой Валерий Руднев не готов жить в одной квартире с их общим ребенком. Об этом певица рассказала в интервью с Юлией Меньшовой, которое опубликовано на платформе YouTube.

Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз летом этого года. Избранником 54-летней исполнительницы стал бизнесмен Валерий Руднев, который младше знаменитой жены на 19 лет. В новом браке Буланова начала задумываться о том, чтобы снова стать матерью. И муж, как она признается, совсем не против завести общего ребенка, но выставил ряд условий, среди которых обязательным пунктом значится большое количество профессиональных нянек.

Более того, Руднев считает, что ребенку вообще лучше жить не с родителями.

«Хочет, чтобы была отдельная квартира, чтобы никому не мешал ребенок, который родится», — рассказала Буланова

У самой звезды есть два сына он предыдущих браков Александр Таргин и Никита Радимов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скорая свадьба бывшего мужа удивила Буланову.