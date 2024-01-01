Молодой муж Булановой отказался жить в одной квартире с их общим ребенком

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 78 0

Знаменитость вышла замуж третий раз и снова задумалась о материнстве. Ее супруг не против пополнения, но у него есть ряд условий.

Молодой муж Булановой отказался жить в одной квартире с их общим ребенком

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Молодой супруг Татьяны Булановой Валерий Руднев не готов жить в одной квартире с их общим ребенком. Об этом певица рассказала в интервью с Юлией Меньшовой, которое опубликовано на платформе YouTube.

Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз летом этого года. Избранником 54-летней исполнительницы стал бизнесмен Валерий Руднев, который младше знаменитой жены на 19 лет. В новом браке Буланова начала задумываться о том, чтобы снова стать матерью. И муж, как она признается, совсем не против завести общего ребенка, но выставил ряд условий, среди которых обязательным пунктом значится большое количество профессиональных нянек.

Более того, Руднев считает, что ребенку вообще лучше жить не с родителями.

«Хочет, чтобы была отдельная квартира, чтобы никому не мешал ребенок, который родится», — рассказала Буланова

У самой звезды есть два сына он предыдущих браков Александр Таргин и Никита Радимов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скорая свадьба бывшего мужа удивила Буланову.

-13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
Спешить некуда! ТОП самых ленивых знаков зодиака

Последние новости

0:04
«Нравятся только свои песни»: AKMAL’ иронично ответил на критику Дробыша
23:48
Зеленского привели в ярость слова главкома Залужного о провале наступления ВСУ
23:32
Молодой муж Булановой отказался жить в одной квартире с их общим ребенком
23:16
Число погибших от землетрясения в Японии достигло четырех человек
23:00
«Маленький Петросянчик»: Сын знаменитого юмориста растет его точной копией
22:44
Не для детей: в томском музее объяснили, куда исчез памятник любовнику

Сейчас читают

«Более закаленные»: Левкин объяснил, чем собачники отличаются от кошатников
«Зануды»: AKMAL’ высказался о конфликте «отцов и детей» в шоу-бизнесе
Под песню SНАМАN: Волочкова встретила Новый год с близким ей мужчиной
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса