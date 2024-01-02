В южном пригороде Бейрута прогремел мощный взрыв, есть погибшие
В подконтрольном партии «Хезболла» южном пригороде Бейрута прогремел взрыв
Фото, видео: Reuters / MOHAMED AZAKIR; 5-tv.ru
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По предварительной информации, по функционалу палестинской партии с помощью беспилотника было выпущено взрывное устройство.
В южном пригороде Бейрута, который контролирует ливанское шиитское движение «Хезболла», прогремел мощный взрыв. О ситуации на месте рассказала корреспондент «Известий» Анхар Кочнева.
«Здесь очень много сторонников парии „Хезболла“, которая сейчас ведет на юге Ливана боевые действия с израильской армией», — прокомментировала она.
По предварительным данным, с беспилотника было выпущено взрывное устройство. Журналист отметила, что в районе в момент произошедшего было много людей — сейчас праздники, и местные жители гуляют.
На кадрах, предоставленных корреспондентом, действительно видно, что на улицах много людей. Толпа собралась на месте ЧП, где также много полиции, спасателей в касках и «скорых». Видно, что повреждены здания. На асфальте лежат обломки стен.
Национальное агентство Ливана сообщило, что был обстрелян офис ХАМАС, в результате чего скончались шесть человек. Информация о пострадавших не приводится.
Ранее 5-tv.ru писал, что острова Нью-Йорка всколыхнула серия взрывов.
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