В ООН призвали к деэскалации конфликта после гибели людей в Белгороде
Жертвами удара ВСУ по мирному городу стали 25 человек. Еще больше 100 горожан получили ранения.
Фото: Колядин Павел / ТАСС
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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к деэскалации и защите гражданского населения после гибели мирных людей на фоне украинского конфликта.
Он указал, что последние события, в том числе удар ВСУ по Белгороду, является «тревожной эскалацией».
Путин: Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева
«Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения на гражданские объекты», — говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), опубликованном в соцсети X (прежнее название Twitter).
«Конкретно по гражданским объектам»: ВСУ ударили по Белгороду специально перед Новым годом
Перед Новым годом, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В городе нет никаких военных объектов — националисты намеренно били по мирному населению. По последним данным, в результате обстрела погибли 25 человек, еще 109 пострадали. Президент РФ Владимир Путин назвал это терактом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что генерал-майор ФСБ назвал удар ВСУ по Белгороду новой формой проявления фашизма.
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