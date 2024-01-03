В ООН призвали к деэскалации конфликта после гибели людей в Белгороде

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к деэскалации и защите гражданского населения после гибели мирных людей на фоне украинского конфликта.

Он указал, что последние события, в том числе удар ВСУ по Белгороду, является «тревожной эскалацией».

Путин: Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева

«Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения на гражданские объекты», — говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), опубликованном в соцсети X (прежнее название Twitter).

«Конкретно по гражданским объектам»: ВСУ ударили по Белгороду специально перед Новым годом

Перед Новым годом, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В городе нет никаких военных объектов — националисты намеренно били по мирному населению. По последним данным, в результате обстрела погибли 25 человек, еще 109 пострадали. Президент РФ Владимир Путин назвал это терактом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генерал-майор ФСБ назвал удар ВСУ по Белгороду новой формой проявления фашизма.