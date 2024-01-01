Путин: Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева

Президент подчеркнул, что российская армия становится максимально дееспособной по сравнению с другими странами мира.
Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
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Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева, в частности по центрам принятия решений. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с военными, восстанавливающимися после ранения в зоне СВО, в одном из госпиталей.
«Киев такими терактами, как в Белгороде, хочет запугать и породить неуверенность, но Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева», — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что в отличие от украинских властей, Россия никогда не наносит удары по площадям, а строго по центрам принятия решений и военным объектам. После атаки на Белгород ВС РФ провели воздушную операцию и атаки будут продолжены.
«ВС РФ становятся настолько дееспособными и готовы применять средства поражения, как не может ни одна армия мира», — заявил Владимир Путин.
Президент отметил, что в настоящее время хотелось бы больше дронов и средств поражения БПЛА противника на «передке». Поэтому необходимо ускорить внедрение разработок, что у российских специалистов получается все лучше и лучше.
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