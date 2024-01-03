Власти Белгорода сообщили о ранении ребенка в селе Солоти

В селе Солоти Валуйского городского округа после недавней ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась ранена 14-летняя девочка. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У девочки 14 лет непроникающее осколочное ранение левой половины грудной клетки», — отметил Гладков.

По его словам, прибывшие на место ЧП медики оперативно оказали школьнице всю необходимую помощь. После этого девочку отпустили домой.

Гладков добавил, что в результате обстрела пострадали восемь частных домовладений. У построек оказались выбиты окна и посечены осколками фасады. Также была повреждена местная линия электропередачи. Сейчас на месте продолжают работать аварийные службы.

ВСУ трижды обстреляли Белгород 2 января. По ракетам «отработало» российское ПВО.

Средства ПВО сбили девять ракет ВСУ в Белгородской области

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