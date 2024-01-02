Средства ПВО сбили девять ракет ВСУ в Белгородской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 37 0

Киевский режим вновь пытался ударить по мирным жителям. Попытка националистов была пресечена.

Средства ПВО сбили девять ракет ВСУ в Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять вражеских целей, летевших в направлении Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале он отметил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Предварительно, пострадавших нет.

В Минобороны РФ уточнили, что попытка атаки ВСУ была пресечена около 22:30 по московскому времени. Дежурными средствами ПВО были уничтожены над Белгородской область две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после трех атак ВСУ на Белгород пострадали 11 человек.

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