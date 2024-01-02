США разрешили ВСУ самостоятельно определять дальность ударов HIMARS
При этом Вашингтон пока официально пока не объявлял о планах передать киевскому режиму снаряды для РСЗО, способные пролететь более 160 километров.
Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Oscar Gollaz
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут сами принимать решение о дальности нанесения ударов при помощи систем HIMARS, заявила посол США на Украине Бриджит Бринк в беседе с украинским изданием "Страна.ua".
«Командование ВСУ будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS», — сказала она.
Не исключено, что это может привести к атакам по российским городам.
Вместе с тем посол отметила, что американские власти намерены передать ВСУ данное оружие в самое ближайшее время. Однако официальной информации о поставке на Украину снарядов для стрельбы с помощью HIMARS на расстояния свыше 160 километров пока не поступало.
К слову, украинские боевики в преддверии Нового года обстреляли Белгород. По факту слившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение и повреждение имущества». Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. В ответ на террористические действия ВСУ российские военные нанесли удары по центрам принятия решения и военным объектам в Харькове. Были ликвидированы представители главного управления разведки и украинской армии, которые причастны к планированию и исполнению обстрела Белгорода.
Кроме того, сегодня националисты в первой половине дня также уже несколько раз обстреляли Белгород и Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что работала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, на подлете к городу было перехвачено восемь украинских снарядов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ применили современный комплекс подавления БПЛА на купянском направлении.
- 31 дек
- Бойцы группировки «Восток» пресекли семь попыток ротации сил боевиков ВСУ на южнодонецком направлении
- 30 дек
- Точно в цель: Россия нанесла удары по местам производства ракет и дронов ВСУ
- 28 дек
- Российские бойцы уничтожили под Красным Лиманом шесть опорных пунктов ВСУ
- 22 дек
- Расчет и не более: стало известно, ради чего Германия помогает Украине
- 20 дек
- «Фронт рухнет»: названы сроки окончания военного сопротивления ВСУ
- 10 дек
- Минобороны РФ: в зоне спецоперации впервые применили вертолеты Ка-52М
- 6 дек
- Таких последствий не ожидали: США признались в причастности к госперевороту на Украине в 2014 году
- 29 нояб
- Фрегат Черноморского флота РФ поразил военные объекты ВСУ «Калибрами»
- 28 нояб
- Мединский раскрыл условия российской стороны в переговорах с Украиной
- 28 нояб
- Потеряли все: в США заявили об уничтожении огромного числа техники ВСУ
Читайте также
72%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?