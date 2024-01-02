США разрешили ВСУ самостоятельно определять дальность ударов HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут сами принимать решение о дальности нанесения ударов при помощи систем HIMARS, заявила посол США на Украине Бриджит Бринк в беседе с украинским изданием "Страна.ua".

«Командование ВСУ будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS», — сказала она.

Не исключено, что это может привести к атакам по российским городам.

Вместе с тем посол отметила, что американские власти намерены передать ВСУ данное оружие в самое ближайшее время. Однако официальной информации о поставке на Украину снарядов для стрельбы с помощью HIMARS на расстояния свыше 160 километров пока не поступало.

К слову, украинские боевики в преддверии Нового года обстреляли Белгород. По факту слившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение и повреждение имущества». Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. В ответ на террористические действия ВСУ российские военные нанесли удары по центрам принятия решения и военным объектам в Харькове. Были ликвидированы представители главного управления разведки и украинской армии, которые причастны к планированию и исполнению обстрела Белгорода.

Кроме того, сегодня националисты в первой половине дня также уже несколько раз обстреляли Белгород и Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что работала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, на подлете к городу было перехвачено восемь украинских снарядов.

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