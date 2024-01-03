Путин выразил соболезнования Ирану в связи с терактом в Кермане

Российский лидео осудил терроризм во всех формах.
Фото: Reuters
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — указал глава государства.
Путин добавил, что РФ осуждает терроризм во всех формах, а также подтверждает «приверженность бескомпромиссной борьбе с этим злом».
Два мощных взрыва произошло 3 января в иранской провинции Керман, вблизи кладбища, на котором похоронен военный деятель Касем Сулеймани. Предварительно, взрыв был осуществлен дистанционно при помощи двух сумок-переносок. В них как раз и находились взрывные устройства. Число жертв в результате теракта, по последним данным, достигло 103, еще свыше 100 человек пострадали.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры на месте мощного взрыва в ливанскм Бейруте.
Читайте также
76%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?