Заключившие контракт с Минобороны иностранцы получат гражданство РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 51 0

Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным.

Заключившие контракт с Минобороны иностранцы получат гражданство РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Виталий Безруких

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Иностранцев, которые подписали контракт на службу в российской армии, будут принимать в гражданство РФ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что претендовать на российский паспорт смогут иностранцы, которые заключили контракт с Минобороны РФ в период проведения специальной военной операции на Украине. Бойцы, уволившиеся из армии в этот период, также смогут обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ.

Такое же право предоставляется супругам и детям иностранцев-контрактников. Вместе с заявлением им будет необходимо подать сертификат об отсутствии ВИЧ и справки, подтверждающие, что они не употребляли наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача. Претенденты на российское гражданство также не должны быть переносчиками опасных инфекционных заболеваний.

Все иностранцы, которые подадут документы на получение российского паспорта, будут проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию, отмечается в тексте указа.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал указ о выплатах пострадавшим от агрессии Украины детям.

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