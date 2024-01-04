Умер актер из «Семнадцати мгновений весны» Константин Желдин

Артист жил работой — практически до последних своих дней выходил на сцену.
Фото: Махонин Андрей / ТАСС
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Скончался заслуженный артист РСФСР Константин Желдин. Он известен зрителю по второстепенным ролям в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны» и в сериале «Ликвидация». Актер умер в возрасте 90 лет. О смерти Желдина сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский в своем Telegram-канале.
«Умер Константин Желдин, один из старейших актеров России, до последних дней выходивший на сцену театра ОКОЛО», — написал сотрудник театрального университета.
Он отметил, что Желдин был востребован даже в своем возрасте и не уходил из профессии.
Также Заславский рассказал агентству РИА Новости, что узнал о смерти актера из театра ОКОЛО.
«Желдин был замечательным артистом, работал со многими великими режиссерами, не только с Погребничко, но и на Бронной, у Эфроса, и у Гончарова, когда он работал в Театре на Малой Бронной, и на Таганке», — рассказал ректор.
Актер родился в 1933 году в Москве. В 1961 он окончил училище имени Щукина. Помимо «Семнадцати мгновений весны» и «Ликвидации», актер запомнился зрителю по роли в фильме «Брат 2».
Ранее 5-tv.ru писал, что певица Светлана Лазарева сообщила о смерти мамы.
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