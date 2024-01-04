«Останешься в моем сердце»: певица Светлана Лазарева сообщила о смерти мамы

Именно родительница привила артистке любовь к музыке.

Певица Светлана Лазарева сообщила об утрате близкого члена семьи — умерла ее мама. Об этом артистка сообщила в личном блоге.

«Мам, ты навсегда останешься в моем сердце. На 83-м году, ты ушла в другой мир. Лети спокойно, покойся с миром. Царствие небесное новопреставленной рабе Божией Евгении. В миру Жанне», — написала певица.

Именно мама привила Лазаревой любовь к музыке и зрителям. Ведь женщина сама была деятелем культуры. Она работала в ДК имени Кирова, была худруком в ДК «Никельщик» и даже создала свой эстрадно-духовой оркестр.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело главреда журнала «Советская музыка» Юрия Корева найдено в его квартире. Правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти на теле, в квартире был порядок.