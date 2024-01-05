Российские военные празднуют очередной прорыв на фоне оглушительного краха подчиненных Зеленского.

Бойцы ВС РФ вынудили боевиков ВСУ отодвинуть свои позиции на ряде участков на Артемовском направлении в Донбассе. Российские солдаты совершили очередной прорыв, заставив неонацистов кусать локти из-за очередной утраченной позиции.

Пока Украину и Зеленского сопровождает череда проблем, российские военные продолжают с успехом выполнять поставленные перед ними задачи. В беседе с РИА Новости командир группы спецназа группировки российских войск «Юг» с позывным Дон сообщил, что за последнее время оказавшиеся в тупике боевики ВСУ вынуждены были уступить ВС РФ часть находившихся под их контролем территорий. Российские солдаты не оставили оппонентам ни единого шанса на ответный маневр.

«Последние изменения за две недели, раньше, если мы летали на два-три километра, то сейчас противник отошел вглубь свой обороны — мы летаем уже на три-четыре километра, при отходе враг окапывается», — сообщил он.

Операторы дронов продолжают прочесывать местность и проводят разведку неизученных ранее территорий. В случае, если на горизонте внезапно появляется подозрительный объект, по заявленным координатам вылетает беспилотник, который быстро зачищает местность, предупреждая возможную провокацию.

«За сегодняшний день было семь вылетов, из них совершено пять поражений», — уточнил Дон.

Артемовск перешел под полный контроль России в мае 2023 года спустя 224 дня боевых действий. Он расположен к северу от крупного города Горловки и служил важным транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе. Только за последнее время ВСУ несколько десятков раз пытались захватить Артемовск и подчинить контроль над населенным пунктом себе, но ни одна из попыток успехом не увенчалась.

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