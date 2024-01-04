«Кем мне воевать?» — Залужный пожаловался на тяжелую ситуацию в ВСУ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

Залужный заявил о нехватке живой силы в ВСУ

«Кем мне воевать?» — Залужный пожаловался на тяжелую ситуацию в ВСУ

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

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Тема:
Спецоперация

Главком украинской армии призвал представителей комитета Верховной рады идти самим на фронт.

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный эмоционально выступил во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде. Он пожаловался на тяжелую ситуацию с живой силой в армии и призвал представителей комитета самим взять в руки оружие и отправиться на фронт, если ему не обеспечат нужное количество людей.

«Мне нужны люди. <…> Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите», — заявил Залужный.

На этой неделе в Верховную раду был внесен закон о мобилизации. Он предусматривает запрет призывникам в возрасте от 18 до 60 лет пользоваться помощью диппредставительств, если они не имеют военно-учетных документов. Вместе с тем в проекте закона предлагается организовать работу по отправке повесток через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту. Проживающим в другой стране украинцам следует уточнить свои данные в центрах комплектования.

Кроме того, по новым правилам, также временно запретят покидать страну в случае неявки в военкоматы по повестке, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничат в управлении своим транспортом и получении водительских прав. Еще откажут в заключении кредитных договоров и займов, приостановят предоставление льгот и госуслуг таким гражданам.

В документе, в том числе, предлагается отправлять на фронт людей без одного глаза, легкого и ступни. В случае принятия закона призываться будут даже граждане с ростом меньше 130 сантиметров. Закон также предусматривает снижение предельного призывного возраста и отмену отсрочки для учащихся в вузе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине предложили мобилизацию через лотерею.

Тема:
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