На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины

На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Фото: www.globallookpress.com / Hasan Bratic

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Тема:
Спецоперация

Российские войска начали наносить удары по объектам инфраструктуры Незалежной после теракта на Крымском мосту.

Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Взрывы в Хмельницкой области. Местные паблики сообщают о работе ПВО», — отмечается в публикации.

Группы ударных беспилотников увидели в районе города Староконстантинов, где находится военный аэродром. Перед взрывами в Хмельницкой и еще трех областях была объявлена воздушная тревога.

Удары России по Украине и СВО

Российские войска начали наносить удары по объектам инфраструктуры Незалежной с 10 октября 2022 года в качестве ответа на теракт, совершенный украинскими боевиками на Крымском мосту. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал Киев о неотвратимой реакции на его преступные деяния.

В то же время Россия продолжает проводить специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Путин объявлял о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 2 января в нескольких районах Киева после серии взрывов пропал свет. Режим воздушной тревоги действовал по всей территории Украины.

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