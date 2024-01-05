«Я никогда не вернусь»: Бритни Спирс снова в центре скандала

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 44 0

Бритни Спирс заявила, что никогда не вернется в музыкальную индустрию

«Я никогда не вернусь»: Бритни Спирс снова в центре скандала

Фото: www.globallookpress.com / Dennis Van Tine

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Певица в очередной раз выступила с громким заявлением и привлекла к себе внимание общественности.

Популярная американская поп-певица Бритни Спирс вновь оказалась в центре скандала. В своем личном блоге она сообщила фанатам, что больше никогда не вернется к музыке, опровергнув последние сплетни.

Не так давно в Сети появилась информация, что 42-летняя обладательница многочисленных наград и настоящая звезда своего времени вновь планирует ворваться в индустрию шоу-бизнеса с новым альбомом. По слухам, команда артистки уже ищет авторов и продюсеров для выпуска альбома.

Однако известная исполнительница решила на корню пресечь все рассуждения. Бритни Спирс рассказала, что большая часть новостей — это пустые разговоры и «мусор».

«Некоторые продолжают говорить, что я обращаюсь к разным людям для записи нового альбома. Но я никогда не вернусь в музыкальную индустрию», — заявила знаменитость.

Также автор песен отметила, что продолжает заниматься искусством лишь для себя и небольшого количества людей, больше создавая музыку ради собственного удовольствия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певицу Бритни Спирс обокрали неизвестные.

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