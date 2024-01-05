«Мы все рыдали»: Андрея Чадова до глубины души потряс спектакль детей с ДЦП

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 703 0

Андрей Чадов признался, что рыдал на спектакле детей с ДЦП

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Актера тронули мечты ребят с тяжелейшим диагнозом.

Актер театра и кино Андрей Чадов не смог сдержать слез на спектакле, поставленном детьми, страдающими детским церебральным параличом. В этом он признался автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко, которая взяла у него интервью в рамках 18-го международного кинофестиваля «В кругу семьи» в Ярославле.

«Мы приехали к детям с ДЦП. Они поставили спектакль, и это, конечно, было колоссальное для меня впечатление. До сих пор я в шоке — насколько они счастливы при своем диагнозе. Спектакль был сделан из мечт каждого ребенка: визуализация, космос, планеты — все это на сцене. И голосом каждого ребенка было записано, о чем он мечтает. Они говорили о том, чтобы все друг друга любили, о добре на всей земле. То есть о настолько светлом, что мы все там сидели и рыдали. Это, конечно, было очень здорово», — поделился Чадов.

Также звезда фильма «Живой» рассказал, как сделал предложение своей супруге, когда и сколько планирует детей, скучает ли по кино и чем ему дорог театр, а также о развитии киноиндустрии в России, и как он встретил начало спецоперации по защите Донбасса в США.

Полное интервью с актером Андреем Чадовым в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Чадов тайно женился на модели Анастасии Виноградовой.

-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 января

Последние новости

15:20
Русские работают: больше 40 ударов нанесено по военным объектам Украины
15:13
«Большие потери»: украинские боевики недовольны отсутствием результатов в зоне СВО
15:07
Подписи в поддержку Путина на выборах 2024 года прибыли в его избирательный штаб
14:57
Больше золота: как темперамент влияет на выбор ювелирных изделий
14:41
«Гонки за результатом нет»: как научиться фигурному катанию взрослым
14:26
Суд в Москве обязал Google разблокировать аккаунты Пятого канала на YouTube

Сейчас читают

Прямиком из Румынии? Что известно о возможном участии НАТО в атаках на Крым
Заставят взять себя в руки: эти пять тревожных сигналов указывают на проблемы с гормонами
Как стресс может отразиться на человеке и как с ним бороться — советы психолога
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса