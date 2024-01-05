«Что ты натворила?» — в Челябинске девушка окатила гостей вечеринки кипятком из кастрюли

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 1 416 0

В Челябинске девушка окатила гостей вечеринки кипятком из кастрюли

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gabriele Hanke; 5-tv.ru

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Посиделки с друзьями завершились ожогами. Что так разозлило девушку?

Девушка из Челябинска облила гостей своей вечеринки кипятком из кастрюли. Дело в том, что хозяйка квартиры была занята готовкой, когда на кухню кто-то неожиданно закинули дымовую шашку. Ее это разозлило и она, видимо, решила отомстить.

На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, видно, что девушка берет кастрюлю с кипятком и выливает содержимое на одного из своих гостей. Приглашенные гости тут же осудили ее действия.

Сайту 5-tv.ru удалось связаться с пострадавшим Данилом. Юноша заявил, что он был трезвый и приехал с друзьями на вечеринку, чтобы просто повеселиться.

www.globallookpress.com / Fernando Gutierrez-Juarez; 5-tv.ru
По его словам, дымовую шашку бросил не он, а кто-то другой из гостей. Сам же поспешил исправить ситуацию — взял шашку, открыл балкон и выкинул на улицу. Но хозяйка квартиры, видимо, подумала, что это был именно он. Поэтому вся обида «вылилась» на него.

Утром потерпевший решил написать девушке и поговорить по поводу произошедшего.

«Я ей написал: „Ты вообще понимаешь, что ты натворила? Ты ни за что человека облила кипятком, нанесла ожоги второй степени“. Я высказал все, что я думаю по этому поводу. Потом она, видимо, проснулась, зашла в Сеть, начала извиняться. Но мне ее извинения не особо нужны были. Я написал ей для того, чтобы она поняла, что натворила. Так нельзя делать!» — сказал пострадавший.

Также к Данилу приезжала полиция. Он отказался писать на знакомую заявление.

Потерпевший в подробностях рассказал о своих травмах. У него ожоги второй степени под глазом, на правом плече, на груди и в области паха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве 17-летняя мать спрятала тело захлебнувшегося малыша на балконе.

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