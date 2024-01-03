Ребенку был всего годик. Почему несовершеннолетняя родительница не вызвала скорую — выясняют правоохранители.
Фото: www.globallookpress.com / Axel Bredehöft
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В Москве на балконе в квартире дома в Москве нашли годовалого малыша без признаков жизни. Как сообщили в столичной прокуратуре, ребенка спрятали 17-летняя мама и бабушка. Его тело пролежало там несколько дней.
«Предварительно, со слов бабушки ребенка, несколько дней назад малолетняя во время купания случайно захлебнулась, тогда она и мать ребенка перенесли тело на балкон», — сообщили в ведомстве.
Известно, что у несовершеннолетней есть еще один ребенок.
Все вскрылось после того, как бабушка погибшей малышки проболталась обо всем своему приятелю. Тот все рассказал правоохранителям.
Известно, что 17-летняя мать погибшей девочки воспитывает еще одного ребенка. Теперь его судьбу будут решать органы опеки.
На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и следователи. Возбуждено уголовное дело. Саму горе-мать доставили в подразделение столичного Следственного комитета. Как сообщили в ведомстве, в ходе допроса она призналась, что во время купания насильно удерживала девочку под водой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и из-за чего молодая мама висела в лифте вниз головой с переломанными ногами полчаса до скорой.
В Москве 17-летняя мать спрятала тело захлебнувшегося малыша на балконе
Telegram / Прокуратуры г. Москвы / moscowproc
Telegram / Прокуратуры г. Москвы / moscowproc
Telegram / Прокуратуры г. Москвы / moscowproc
Telegram / Прокуратуры г. Москвы / moscowproc
Telegram / Прокуратуры г. Москвы / moscowproc
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