В Москве 17-летняя мать спрятала тело захлебнувшегося малыша на балконе

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 36 0

Ребенку был всего годик. Почему несовершеннолетняя родительница не вызвала скорую — выясняют правоохранители.

В Москве 17-летняя мать спрятала тело захлебнувшегося малыша на балконе

Фото: www.globallookpress.com / Axel Bredehöft

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В Москве на балконе в квартире дома в Москве нашли годовалого малыша без признаков жизни. Как сообщили в столичной прокуратуре, ребенка спрятали 17-летняя мама и бабушка. Его тело пролежало там несколько дней.

«Предварительно, со слов бабушки ребенка, несколько дней назад малолетняя во время купания случайно захлебнулась, тогда она и мать ребенка перенесли тело на балкон», — сообщили в ведомстве.

Известно, что у несовершеннолетней есть еще один ребенок.

Все вскрылось после того, как бабушка погибшей малышки проболталась обо всем своему приятелю. Тот все рассказал правоохранителям.

Известно, что 17-летняя мать погибшей девочки воспитывает еще одного ребенка. Теперь его судьбу будут решать органы опеки.

На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и следователи. Возбуждено уголовное дело. Саму горе-мать доставили в подразделение столичного Следственного комитета. Как сообщили в ведомстве, в ходе допроса она призналась, что во время купания насильно удерживала девочку под водой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и из-за чего молодая мама висела в лифте вниз головой с переломанными ногами полчаса до скорой.

В Москве 17-летняя мать спрятала тело захлебнувшегося малыша на балконе

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Telegram / Прокуратуры г. Москвы / moscowproc

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Telegram / Прокуратуры г. Москвы / moscowproc

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Telegram / Прокуратуры г. Москвы / moscowproc

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Telegram / Прокуратуры г. Москвы / moscowproc

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Telegram / Прокуратуры г. Москвы / moscowproc

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