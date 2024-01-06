В храм Христа Спасителя привезли «Троицу» Андрея Рублева

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 19 0

Икона будет находиться в храме во время рождественских богослужений.

В храм Христа Спасителя привезли «Троицу» Андрея Рублева

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Икону Святой Троицы Андрея Рублева доставили в храм Христа Спасителя в Москве. Как сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ), она будет находиться там во время празднования Рождества.

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Образ Святой Троицы поместили в специальный киот и установили у правого клироса храма. До этого она находилась в реставрационном центре в специальном помещении с климат-контролем.

«В дни празднования Рождества Христова знаменитый образ будет находиться в Храме Христа Спасителя, где Святейший Патриарх Кирилл совершит праздничные богослужения», — сообщили в РПЦ.

Икону написал Андрей Рублев в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Там она находилась до 1920-х, а спустя девять лет ее передали в Государственную Третьяковскую галерею.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать в Рождественский сочельник, 6 января.

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