Грядет возмездие? Над иранской мечетью Джамкаран подняли красный флаг «мести»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 14 0

Над иранской мечетью Джамкаран подняли красный флаг «мести»

Грядет возмездие? Над иранской мечетью Джамкаран подняли красный флаг «мести»

Фото: www.globallookpress.com / Sobhan Farajvan

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Жертвами произошедшего 3 января в Кермане теракта стали около 100 человек.

В иранском городе Кум над мечетью Джамкаран подняли красный «флаг мести», что может являться символом намерения отомстить за погибших в теракте в Кермане 3 января. Соответствующие кадры опубликовало агентство Tansim.

Последний раз красный флаг над мечетью поднимали в начале 2020 года после гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани.

Два мощных взрыва произошло 3 января в иранской провинции Керман, вблизи кладбища, на котором как раз похоронен Касем Сулеймани. Предварительно, взрыв был осуществлен дистанционно при помощи двух сумок-переносок. В них как раз и находились взрывные устройства. Погибли около 100 человек, еще десятки мирных граждан получили ранения.

Позднее агентство Reuters сообщило, что ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракт. Кроме того, иранские правоохранители уже задержали несколько человек, причастных к этому.

Прежде американский телеканал CNBC отмечал, что красные флаги в шиитской традиции символизируют как несправедливо пролитую кровь, так и призыв отомстить за убитого человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США отреагировали на теракт в Иране.

* — организация, признанная террористической и запрещенной в России

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