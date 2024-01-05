В Иране сообщили о задержании причастных к теракту в Кермане
МВД Ирана: задержаны причастные к теракту возле кладбища в Кермане лица
Фото: Reuters / WANA NEWS AGENCY
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Два взрыва произошли 3 января, в результате которых около 90 человек погибли.
Правоохранители задержали в Иране несколько человек, причастных к теракту в провинции Керман в день памяти генерала Сулеймани. Об этом заявила глава МВД страны Ахмад Вахиди, его слова приводит агентство IRNA.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти зацепки, благодаря которым и были проведены задержания причастных к происшествию. Министр добавил, что позднее службы безопасности Ирана объявят информацию по задержанным. По данным МВД, в результате теракта погибли 89 человек, включая 12 детей. Пострадали 284 человека.
В южном пригороде Бейрута прогремел мощный взрыв, есть погибшие
Два мощных взрыва произошло 3 января в иранской провинции Керман, вблизи кладбища, на котором похоронен военный деятель Касем Сулеймани. Предварительно, взрыв был осуществлен дистанционно при помощи двух сумок-переносок. В них как раз и находились взрывные устройства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования властям Ирана в связи с терактом.
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