В Иране сообщили о задержании причастных к теракту в Кермане

Два взрыва произошли 3 января, в результате которых около 90 человек погибли.

Правоохранители задержали в Иране несколько человек, причастных к теракту в провинции Керман в день памяти генерала Сулеймани. Об этом заявила глава МВД страны Ахмад Вахиди, его слова приводит агентство IRNA.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти зацепки, благодаря которым и были проведены задержания причастных к происшествию. Министр добавил, что позднее службы безопасности Ирана объявят информацию по задержанным. По данным МВД, в результате теракта погибли 89 человек, включая 12 детей. Пострадали 284 человека.

В южном пригороде Бейрута прогремел мощный взрыв, есть погибшие

Два мощных взрыва произошло 3 января в иранской провинции Керман, вблизи кладбища, на котором похоронен военный деятель Касем Сулеймани. Предварительно, взрыв был осуществлен дистанционно при помощи двух сумок-переносок. В них как раз и находились взрывные устройства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования властям Ирана в связи с терактом.