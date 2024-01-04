ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракт в Иране

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 37 0

В результате двух взрывов погибли свыше 100 человек.

ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракт в Иране

Фото: www.globallookpress.com / Fars

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Террористическая группировка «Исламское государство» * (сокращенно ИГ*, ИГИЛ*) взяло на себя ответственность за теракт в Иране. Об этом сообщило агентство Reuters.

«"Исламское государство" взяло на себя ответственность за два взрыва, в результате которых погибли около 100 человек и многие получили ранения на церемонии в Иране», — написали в материале.

Два мощных взрыва произошло 3 января в иранском Кермане — в годовщину гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. На дороге, которая ведет к кладбищу, где он похоронен, раздался два мощных взрыва.

По сообщению агентства, двое террористов взорвали «пояса смертников» в толпе, которая собралась на кладбище. В результате теракта погибли свыше 100 человек, еще десятки мирных граждан получили ранения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США отреагировали на теракт в Иране.

* — организация, признанная террористической и запрещенной в России

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