Жади из «Клона» вернулась в Марокко спустя 25 лет после съемок: что она там делает?

Знаменитой исполнительнице Джованне Антонелли 47 лет, и она до сих пор способна сводить мужчин с ума красотой.

Актриса Джованна Антонелли, сыгравшая выросшую в Бразилии марроканку Жади в сериале «Клон», опубликовала ценные и важные для ее профессиональной судьбы фотографии. Звезда прилетела в Марокко, где 25 лет назад снималась в легендарной киноистории любви. Это была не первая роль артистки, но определенно решающая — «Клон» обрел невероятную популярность во всем мире, а сама Антонелли стала знаменитостью. Яркие кадры на местных улочках, а также снимки в купальнике заставили поклонников 47-летней звезды ахнуть и предаться ностальгии. Жади по-прежнему эффектна, свежа и по-девичьи стройна.

Марокко принимает актрису очень радушно. Instagram* / giovannaantonelli

Большое количество сцен из сериала снимались в Марокко, и главной сложностью для актеров стала африканская жара. Даже бразильцы, привыкшие к палящему солнцу, не выдерживали погодных условий. Кроме того, съемки очень дорого обходились создателям проекта, поэтому со временем площадку перевезли в Рио-де-Жанейро — в бразильской столице построили копию города Феса, где развивалась значительная часть сюжета.

Антонелли примерила несколько образов, напоминающих о Жади. Instagram* / giovannaantonelli

Поездки в Марокко, судя по всему, оставили свой след в сердце Антонелли. Путешествуя, она снова оказалась на «родине» Жади. Побывала на местных рынках, познакомилась с жителями и даже пообнималась с верблюдом, а он ответил на ее ласку трогательным мычанием с закрытыми глазами. В марокканских национальных нарядах, открытых купальниках на фоне терракотовых песков знаменитость выглядит все так же органично и притягательно. Она, если верить глазам с фотографий, в восторге от поездки.

«Я будто вернулась в свои беззаботные годы!» — пишет Антонелли в своем блоге.

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