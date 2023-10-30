«Эталон дружбы»: герои сериала «Друзья» тогда и сейчас

Впервые сериал «Друзья» появился в эфире в 1994-м. Шоу выходило десять лет. Сериал стал культурным феноменом, оказав большое влияние на общество. В 2019 телеканал HBO начал переговоры о съемках спецвыпуска культового проекта. Долгожданный эпизод, работу над которым усложнила пандемия коронавируса, под названием «Друзья: Воссоединение», был показан в 2021 году.

Это был последний раз, когда легендарный состав американского ситкома собрался на съемочной площадке. Спустя два года, 28 октября 2023 года, мир оглушила печальная новость. Актер Мэттью Перри, сыгравший саркастичного Чендлера Бинга, скончался вследствие сердечного приступа на 54-м году жизни. Примечательно, что именно его персонажу принадлежала финальная фраза эпизода. О том, как сложилась жизнь звездного актерского состава после завершения сериала, узнал Пятый канал.

Моника Геллер (Кортни Кокс)

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.; ТАСС / Victoria Jones

Актриса сыграла Монику, младшую сестру Росса. Героиня постоянно переживала из-за лишнего веса и пыталась построить карьеру шеф-повара.

Сейчас Кортни Кокс 59 лет, она продолжает сниматься в кино и сериалах, также пишет сценарии и режиссирует собственные проекты. Одна из самых известных работ Кокс — сериал «Город хищниц», который выходил с 2009-го по 2015-й.

Чендлер Бинг (Мэттью Перри)

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.; ТАСС / Ian West

У персонажа Мэттью Перри была необычная биография: он родился в семье писательницы эротических романов, а его отец был гомосексуалом-трансвеститом. Из-за этого у него было много комплексов. Чендлер занимался анализом данных, но бросил работу и начал все заново в рекламном бизнесе. Он состоял в отношениях с Моникой, на которой женился в седьмом сезоне «Друзей».

Актер Мэттью Перри в кино снимался редко — в основном в телесериалах. Одной из последних работ Перри была роль в сериале «Хорошая борьба». В 2020-м он запустил собственную линию футболок, на которых изображен танцующий Чендлер.

К сожалению, в 2023 году жизнь актера неожиданно прервалась. Новости о его смерти стали появляться в СМИ 28 октября. Согласно данным следствия, за несколько часов до смерти Мэттью Пэрри играл в пиклбол (вид спорта, сочетающий элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса). После игры звезда телесериала вернулся домой и перестал отвечать на звонки личного помощника. Сотрудник нашел его в джакузи в бессознательном состоянии. Как выяснилось, у актера случился сердечный приступ.

Рэйчел Грин (Дженнифер Энистон)

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.; ТАСС / PA

Сериал начинается с неожиданного появления Рэйчел в квартире у школьной подруги Моники. Героиня сбежала с собственной свадьбы и решила начать новую жизнь без денег отца. Зрители «Друзей» наблюдали за карьерным ростом героини: от официантки в Central Perk до руководящей должности в компании Ralph Lauren.

Сейчас Энистон 54 год. Она успешная актриса, обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус». Дженнифер ведет активный и здоровый образ жизни.

Росс Геллер (Дэвид Швиммер)

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2006 г.; ТАСС / Isabel Infantes

Швиммер появился в «Друзьях» в роли Росса — старшего брата Моники и палеонтолог. Еще со школьных времен герой был влюблен в Рэйчел — подругу Моники. История их отношений стала главной любовной линией в сериале.

Дэвиду 56 года. После успеха в сериале «Друзья» актер снимался в кино, но не часто. В 2020-м Швиммер сыграл в сериале «Разведка».

Джоуи Триббиани (Мэтт Леблан)

Кадо из сериала «Друзья», 1994–2004 г; ТАСС / Birdie Thompson

Герой Леблана был актером-неудачником. Джоуи перебивался заработками во время съемок в рекламе и низкопробных сериалах. Но при этом он был очень обаятельным и пользовался успехом у женщин. В итоге страдания Триббиани оправдали себя и он стал актером известного сериала «Дни нашей жизни».

Сейчас Метту Леблану 56 года. С 2016-го по 2020-й он был ведущим популярного британского шоу про автомобили Top Gear.

Фиби Буффе (Лиза Кудроу)

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.; ТАСС / Javier RojasPi

Взбалмошную Фиби сыграла Лиза Кудроу. До событий в сериале «Друзья», она жила на улице и занималась мелким грабежом. Фиби постоянно пела друзьям странные песни собственного сочинения. В одном из сезонов Буффе решилась стать суррогатной матерью для своего брата, родив ему и его жене тройняшек.

Лизе Кудроу 60 лет. Актриса активно снимается в кино и озвучивает мультфильмы. В 2020-м Кудроу сыграла роль в сериале Netflix «Космические силы».

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