Гладков в Рождественский сочельник запустил курсы экстренной помощи для белгородцев

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 29 0

Шестеро пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгород выписаны из больниц

Гладков в Рождественский сочельник запустил курсы экстренной помощи для белгородцев

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Научиться помогать врачам может любой желающий. Сейчас в больницах Москвы и Белгорода находятся 69 человек.

Губернатор Вячеслав Гладков в Рождественский сочельник запустил курсы доврачебной экстренной помощи для жителей Белгорода. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, записав утреннее видеообращение.

Научиться помогать врачам может любой желающий. С 6 января в Центре молодежных инициатив, культурном центре «Октябрь» в парке Ленина и в поликлинике № 6 будут организованы занятия. Расписание чиновник опубликовал в своем посте.

«Сегодня Рождественский сочельник. Я хотел бы поздравить каждого из вас, пожелать Божьего благословения, Божьей помощи, счастья, добра, мира, тепла каждому из вас», — обратился к жителям с поздравлением Гладков.

Сейчас в больницах Москвы и Белгорода находятся 69 человек, всем оказывается медицинская помощь. За вчерашний день выписано шестеро, а попал в больницу еще один житель Шебекино с ранением в ноге.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по мирному Белгороду перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обстреле Шебекино и о ранении мужчины.

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