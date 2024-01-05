Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино

Украинские боевики обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Известно, что в результате атаки ВСУ пострадал мужчина, у него осколочное ранение ноги. В данный момент ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, бригада скорой везет его в больницу.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по мирному Белгороду перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.