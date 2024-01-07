Как Сергей Жигунов превратился из худшего ученика школы в секс-символ СССР

Опубликованы неожиданные факты из жизни знаменитого гардемарина.

Заслуженный артист РФ Сергей Жигунов — живое доказательство факта, что большие победы не всегда легко спрогнозировать. А у отъявленных хулиганов и неучей вполне может быть светлое будущее, что бы ни говорили их уставшие учителя. Как сообщается в материале издания «Вести Подмосковья», в детстве актер не был прилежным мальчиком и вел себя соответствующе. Более того, поведение Жигунова стало поводом к отчислению. Это было в восьмом классе, в Ростове-на-Дону. Провожая ученика из школы, наставники не сулили ему ничего хорошего, но очень ошиблись. Увидев его однажды на экране, все девушки Союза влюбленно вздохнули.

С поступлением в вуз тоже были проблемы. Жигунов с юных лет тяготел к творчеству, но не сразу добился поставленной цели, приехав в Москву. В театральное училище имени Щукина он поступил в 1980 году, но вскоре снова был отчислен. Причиной назвали профнепригодность, хотя в действительности поводом стали съемки в кино: они уже вовсю начались, студенту было некогда учиться. Артист вернулся в Ростов-на-Дону, нашел работу в местном ТЮЗе, а через год восстановился в «Щуке», благополучно получил диплом в 1986-м.

Прославил Жигунова, несомненно, фильм «Гардемарины, вперед!», это случилось еще годом позже. В период проб на роль возникла очередная сложность — актера призвали в армию. Так как место в картине парень получил, для него организовали особые условия службы. Часть находилась в Московской области в кавалерийском полку, удалось и долг родине отдавать, и на съемки успевать. Однако популярность ленты и самого Жигунова оказалась под угрозой, после премьеры новый секс-символ СССР на некоторое время перестал появляться на экранах.

Стоит отметить, затишье в карьере было лишь видимостью, без дела артист не сидел. Со временем у него появился собственный продюсерский центр, он стал членом Союза кинематографистов РФ, а также пробовал себя в журналистике. В 1991 году он брал интервью для телевидения у певца Игоря Талькова, в 1998-м — у легендарного Чака Норриса, в этот период также работал заместителем генерального продюсера телеканала «ТВ Центр». В 2000 году снова вернулся к актерству, появившись в роди Максима Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня».

Артист сохранил привлекательность и с возрастом. Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Жигунов пять лет возглавлял Гильдию киноактеров России, три года был членом Совета по культуре и искусству при президенте РФ, параллельно снимаясь и участвуя в рейтинговых телепередачах. Он также учредил благотворительный фонд социальной реабилитации актеров кино, который проработал до 2014 года. А еще снял несколько фильмов и сериалов («Три мушкетера», «Горюнов», «Динозавр») в качестве режиссера и сценариста, за свои проекты получил хорошие оценки от критиков и зрителя.

Сегодня Сергей Жигунов все также активен и вовлечен в жизнь киноигдустрии. Он трудится в кадре и за его пределами, продюсирует различные проекты, занимается общественной деятельностью. За заслуги в области культуры и искусства артист получил Орден Дружбы и Орден Почета и другие ценные награды. На счету актера, по данным сервиса «Кинопоиск», 69 фильмов, в 36 из них он выступил в качестве продюсера.

В этом году, 2 января, Жигунов отметил 61-й день рождения. От первой супруги Веры Новиковой у него есть дочь Мария, которая тоже стала актрисой. Падчерицу Анастасию он растил как родную, ее тоже называет дочкой. Жигунова связывали отношения с партнершей по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк, этот роман длился недолго. В 2021 году артист женился второй раз, его избранницей стала журналист Виктория Ворожбит.

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