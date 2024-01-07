Был повод? Почему Пентагон три дня скрывал госпитализацию Ллойда Остина

Информация о госпитализации Остина стала неожиданностью для высших чинов.

Пентагон утаивал от Белого дома информацию о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина в течение трех дней. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на американских чиновников, прокомментировавших скандал на условиях анонимности. По информации СМИ, Остин попал в больницу в понедельник, 1 января, однако общественности и, как говорят источники, конгрессу США об этом сообщили только в пятницу.

Указывается, что информация о госпитализации Остина стала неожиданностью для высших чинов, включая советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, которые не знали о осложнениях здоровья министра обороны после медицинской процедуры.

Сотрудники Совета национальной безопасности были удивлены, что Пентагону потребовалось так много времени, чтобы сообщить им о статусе Остина. Согласно данным журналистов, конгресс был оповещен о состоянии Остина всего за 15 минут до того, как Пентагон опубликовал официальный пресс-релиз.

Журналисты издания также называют маловероятным то, что Остин мог передать Байдену информацию о своем здоровье в частном порядке до брифинга Салливана.

Данная ситуация уже подверглась жесткой критике. Бывший сенатор Чак Хейгел, который занимал пост министра обороны при администрации Обамы, заявил, что Пентагон обязан был сообщить СНБ о состоянии и местонахождении Остина.

«Президент всегда должен знать, где находятся члены его кабинета», — коротко и резко прокомментировал ситуацию экс-политик.

Несколько сенаторов также заявили, что подобный инцидент должен быть вынесен на рассмотрение правительства США, а Ллойд Остин и его команда должны понести наказание за умалчивание важной информации.

«Это совершенно не характерно для Министерства обороны и явно было сделано после целенаправленного обсуждения того, как следует обращаться с этой информацией», — сказал генерал-майор морской пехоты в отставке и бывший директор штаба сенатского комитета по вооруженным силам Арнольд Пунаро.

Сам Ллойд Остин вышел на связь после скандала с «исчезновением» и признал, что Пентагону следовало раньше сообщить СМИ и общественности о его госпитализации. Остин также заявил, что идет на поправку и с нетерпением ждет возвращения к работе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США возмутились «секретной» госпитализации главы Пентагона.