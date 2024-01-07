Спустя 49 лет: как сложилась судьба актеров из сказочного фильма «Приключения Буратино»

Студия «Беларусьфильм» сначала не хотела выпускать ленту в прокат, не понимая смысла волшебного кино.

Почти полвека назад Леонид Алексеевич Нечаев снял шедевр на все времена. А ведь зрители могли его и не увидеть. Работники из «Беларусьфильма» оказались людьми без фантазии. И смысла сказок не понимали.

«Безобразная картина! Ужас! Как это может быть — кот без хвоста, лиса в платье, Буратино издевается над пожилым человеком», — критиковали они.

В тот год киностудия не выполнила план по кинопроизводству. И только благодаря этому фильм выпустили на большой экран. 5-tv.ru решил вспомнить, как сложилась судьба юных дарований.

Мальвина

Татьяна Проценко. Кадр из х/ф «Приключения Буратино», реж. Леонид Нечаев, 1975 г.; www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Очаровательную Таню Проценко режиссер Леонид Нечаев заприметил сразу. Ну вылитая Мальвина! Он опасался лишь одного: девочка красивая и уже понимает это. А вдруг она окажется капризной и избалованной? Работать с такой будет непросто. К счастью, мрачные прогнозы не оправдались.

Летом 1975 стояла страшная жара. У Тани под синтетическим париком нестерпимо чесалась голова. Да еще, как назло, накануне выпали молочные зубы и семилетней девочке вставили импланты. Было больно и неудобно, но ради съемок она все стерпела.

Артистичную Таню киношники отпускать не хотели. И пригласили на главную роль в новую картину «Про Красную Шапочку». Однако не случилось… Неудачное падение с велосипеда обернулось сотрясением мозга и длительным пребыванием в больнице. Роль отдали Яне Поплавской. Но Таня сильно не переживала, ведь становиться актрисой не собиралась.

После школы окончила киноведческий факультет ВГИКа и много лет писала для разных печатных изданий. А еще сочиняла стихи и даже выпустила собственный поэтический сборник.

Семейное счастье она обрела со второй попытки. Муж актер Алексей Войтюк начал сниматься еще в юности. Сыграл Ивана-подкидыша в сказке «После дождичка в четверг». Супруги воспитывали дочку Тани от первого брака и сына Володю. К несчастью, жизнь ее оказалась короткой. В 53 года она умерла от онкологического заболевания.

Буратино

Дмитрий Иосифов. Кадр из х/ф «Приключения Буратино», реж. Леонид Нечаев, 1975 г.; Фадеичев Сергей / ТАСС

Дима Иосифов мечтал стать успешным спортсменом и упорно двигался к своей цели. О кино даже не грезил. По иронии судьбы он стал единственным из юных актеров, кто связал свою жизнь с кинематографом. Поначалу Диму утвердили на роль Арлекина, но пробах Нечаев попросил его подыграть мальчикам, которые претендовали на роль Буратино. В итоге роль досталась ему.

Съемки Диму по-настоящему увлекли. Почти сразу он снялся в фильме «Про Красную шапочку», а затем в «Капитане Сорви-голова» и «Сказке про влюбленного маляра». После школы окончил ВГИК и играл на сцене Минского театра-студии. Много снимался на «Ленфильме». Но однажды понял, что хочет сесть сам в режиссерское кресло.

В середине 1990-х выпускник режиссерского отделения Белорусской Академии Искусств уехал в Москву. Чтобы остаться на плаву, Дмитрий не отказывался ни от какой работы. На съемки реалити-шоу «Последний герой» он поехал в качестве оператора. В это трудное для кино время он преуспел, снимая рекламные ролики. А потом уже приступил к сериалам.

В режиссерской копилке Иосифова несколько заметных работ: «Убойная сила-6», «Уходящая натура», «Екатерина». У Дмитрия трое сыновей. Старший — Андрей — стал кинооператором.

Пьеро

Роман Столкарц. Кадр из х/ф «Приключения Буратино», реж. Леонид Нечаев, 1975 г.; Фото из открытых источников

Зато исполнитель роли грустного Пьеро Рома Столкарц сразу понял, что кино — это все несерьезно. И выбрал для себя земную профессию врача-педиатра. Уже много лет он живет в Израиле, где владеет двумя собственными клиниками. У Романа большая семья — две дочери и два сына.

Артемон

Томас Аугустинас. Кадр из х/ф «Приключения Буратино», реж. Леонид Нечаев, 1975 г.; Фото из открытых источников

Томас Аугустинас, сыгравший пуделя Артемона оказался за границей еще раньше Романа: его семья уехала в Канаду, когда мальчику было 15. Повзрослев, он поселился в Оттаве и тоже занялся бизнесом.

Арлекин

Григорий Светлорусов. Кадр из х/ф «Приключения Буратино», реж. Леонид Нечаев, 1975 г.; Фото из открытых источников

А вот озорной Арлекин — Гриша Светлорусов — затерялся во времени и пространстве. По одним данным, он стал бизнесменом, по другим-разведчиком. Во всяком случае на связь даже с друзьями детства он не выходит.

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