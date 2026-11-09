«В Болливуде какую-то роль»: Хабенский раскрыл свои актерские амбиции

Хабенский признался, что в молодости мечтал сняться даже в Болливуде

Народный артист России Константин Хабенский в молодости мечтал сниматься во всех возможных фильмах, включая проекты Болливуда. Об этом актер заявил корреспонденту 5-tv.ru во время пресс-завтрака.

Константин Хабенский рассказал о вечном споре между театром и кино за актеров. По его словам, в какой-то момент он сам был на стороне кино и хотел получать как можно больше ролей в фильмах.

«Я и был в возрасте, когда нужно срочно сняться во всех фильмах, не только Российской Федерации, но и зарубежных, и еще не забыть в Болливуде какую-то роль отхватить», — с юмором признался народный артист России.

Дебют Константина Хабенского в кино состоялся в 1994 году в комедии «На кого Бог пошлет», где он сыграл небольшую роль прохожего. Однако широкую известность ему принесли проекты «Убойная сила», «Ночной дозор» и «Дневной дозор», а также фильмы «Адмиралъ» и «Географ глобус пропил».

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