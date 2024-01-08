На Украине сообщили о взрывах в Харькове и Одессе
Информация об ударах появилась в соцсетях, а позже была подтверждена региональными чиновниками.
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
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Несколько взрывов прозвучали в Харькове на Украине. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, Харьков находится под ракетным ударом. Другой информации не приводится.
Кроме того, о взрывах в Одессе пишут в местных группах. Очевидцы сообщают о налете ударных дронов.
В Одессе и Харькове звучит воздушная тревога. О работе оповещения сообщают также в Николаевской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
Перед Новым годом, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В городе нет никаких военных объектов — националисты намеренно били по мирному населению. По последним данным, в результате обстрела погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали. После этого Путин заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Западе пришли в ужас от ударов РФ по целям на Украине.
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