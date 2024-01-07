«Опустошительные атаки»: на Западе пришли в ужас от ударов РФ по целям на Украине
Аналитик Меркурис: ВКС РФ уничтожили установки Patriot во время удара по Киеву
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Массированные удары по военным объектам на Украине нанесли колоссальный урон ВСУ. И это признают и в Киеве, и на Западе.
В ходе ударов ВС РФ по целям на Украине было уничтожено минимум два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
«Две крупные атаки, которые были совершены 29 декабря и 2 января, были совершенно опустошительными», — отметил он.
Специалист добавил, что украинские власти и их западные союзники были по-настоящему шокированы ударами ВС РФ. Меркурис также сделал акцент на том, что Россия поразила очень много стратегических объектов, военной инфраструктуры и оборудования ВСУ. Сильные потери понес и промышленный комплекс: российский удар практически уничтожил промышленные предприятия под Киевом.
Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.
После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина лишилась самых мощных ракет после удара ВКС России.
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