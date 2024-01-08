Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить русские города Одессу и Николаев

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Глава Донецкой народной республики в беседе с журналистами апеллировал историческими фактами.

Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить русские города Одессу и Николаев

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить исконно русские города Одессу и Николаев. В беседе с РИА Новости политик привел исторические факты, доказывающие принадлежность регионов, перешедших к Украине после распада СССР, к России.

«Одесса, город, который был основан Екатериной в 1794 году. По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский», — отметил глава ДНР.

Владимир Путин: «Одесса — это русский город»

Денис Пушилин также привел в пример и историю Николаевской области. Он рассказал, что эти территории были отбиты в ходе русско-турецких войн у Крымского ханства.

«Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены, это мое глубокое убеждение», — заметил Пушилин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине начали сожалеть, что отказались от мирных переговоров с Россией.

Тема:
Спецоперация
8 янв
Черное море под надежной защитой: лучшее видео из зоны СВО
8 янв
Украина после получения истребителей F-16 снова хочет пойти в контрнаступление
8 янв
Украинский президент Зеленский хочет втянуть Европу в еще большую конфронтацию с Россией
8 янв
«Моральное и военное истощение»: Украина останется без боеприпасов в течение месяца
8 янв
На Украине сообщили о взрывах в Харькове и Одессе
8 янв
На Украине ликвидирован пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet
7 янв
«Опустошительные атаки»: на Западе пришли в ужас от ударов РФ по целям на Украине
7 янв
Уход Байдена и стабильность доллара: главные прогнозы JPMorgan на 2024 год
7 янв
Украина лишилась самых мощных ракет после удара ВКС России
7 янв
В СК поручили возбудить уголовное дело из-за нападения на бойца СВО
-22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:29
Успешно уничтожена украинская ракета С-200 в небе над Белгородской областью
7:18
Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить русские города Одессу и Николаев
7:07
Крупный пожар на складах в Петербурге ликвидирован спустя шесть часов
6:42
Элизабет Дебики получила «Золотой глобус» за роль принцессы Дианы
6:24
Улицы Киева затопило нечистотами, но власти это стыдливо опровергают
6:07
Киллиан Мерфи получил «Золотой глобус» за главную мужскую роль в «Оппенгеймере»

Сейчас читают

В Невском районе Петербурга горит металлический ангар: видео с места событий
Черное море под надежной защитой: лучшее видео из зоны СВО
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса