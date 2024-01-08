Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить русские города Одессу и Николаев

Глава Донецкой народной республики в беседе с журналистами апеллировал историческими фактами.
Фото: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov
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Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить исконно русские города Одессу и Николаев. В беседе с РИА Новости политик привел исторические факты, доказывающие принадлежность регионов, перешедших к Украине после распада СССР, к России.
«Одесса, город, который был основан Екатериной в 1794 году. По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский», — отметил глава ДНР.
Владимир Путин: «Одесса — это русский город»
Денис Пушилин также привел в пример и историю Николаевской области. Он рассказал, что эти территории были отбиты в ходе русско-турецких войн у Крымского ханства.
«Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены, это мое глубокое убеждение», — заметил Пушилин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине начали сожалеть, что отказались от мирных переговоров с Россией.
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