Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить русские города Одессу и Николаев

Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить исконно русские города Одессу и Николаев. В беседе с РИА Новости политик привел исторические факты, доказывающие принадлежность регионов, перешедших к Украине после распада СССР, к России.

«Одесса, город, который был основан Екатериной в 1794 году. По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский», — отметил глава ДНР.

Владимир Путин: «Одесса — это русский город»

Денис Пушилин также привел в пример и историю Николаевской области. Он рассказал, что эти территории были отбиты в ходе русско-турецких войн у Крымского ханства.

«Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены, это мое глубокое убеждение», — заметил Пушилин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине начали сожалеть, что отказались от мирных переговоров с Россией.