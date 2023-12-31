«Заставляет горько сожалеть»: на Украине вспомнили слова Путина о переговорах

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 62 0

Телеканал TVC: на Украине начали сожалеть, что отказались от мирных переговоров

«Заставляет горько сожалеть»: на Украине вспомнили слова Путина о переговорах

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российский лидер неоднократно выступал за мирное урегулирование украинского кризиса, однако Киев в угоду Западу предпочел конфликт.

Провалы вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте заставили вспомнить слова Владимира Путина о переговорах в самом начале спецоперации. Об этом сообщает телеканал TVC.

Украинцы начинают жалеть о несоблюдении Минских соглашений и о том, что не слушали российского лидера, выступающего за мирное урегулирование. И все это — на фоне явных неудач на фронте, когда ВСУ вынуждены отступать, теряя огромное количество народу.

«На Украине начинают ходить разговоры о том, что Путин был готов к переговорам о восстановлении мира почти сразу после ввода российских войск», — сообщает телеканал.

Авторы материала также подчеркивают, что бравада украинских властей о захвате российских регионов так и осталась лишь на словах, в то время как российская армия продолжает двигаться и реализовывать поставленные цели.

«Украинцы отныне осознают, что за два года они не только не отвоевали Крым и Донбасс, но и потеряли гораздо больше — как территорий, так и людей. Это заставляет их горько сожалеть», — говорится в материале.

А французский эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс убежден, что иностранная помощь Украине, будь то финансовая или военная, только затягивает конфликт, внушая очевидно пустые надежды, что киевский режим сможет выстоять.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что канцлер ФРГ Шольц сел в лужу при упоминании Путина.

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