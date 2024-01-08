Истязания супруга, недели в коме и тюрьма: куда пропала Маргарита Грачева

История этой женщины легла в основу драматического фильма. Как Грачева живет сегодня после того, как муж отрубил ей руки, и как трагедия перевернула ее жизнь с ног на голову?

Семь лет назад общественность вздрогнула от страшной истории: примерный отец двух малышей отрубил руки собственной жене. Пострадавшей оказалась уроженка Серпухова Маргарита Грачева. По предварительной информации правоохранительных органов, обезумевший от ревности глава семейства вывез жену в лес и отрубил обе кисти топором. Это была спланированная до мелочей расправа: Грачев пытал супругу полтора часа, а после нанес увечья, довез до больницы и тут же сдался полиции. Позже выяснилось, что орудия преступления злоумышленник купил заранее, а заодно интересовался информацией, сколько человека можно держать в импровизированной тюрьме.

Пострадавшая от рук мужа-маньяка Грачева не только выжила, но и сумела сохранить одну руку. Спасти вторую конечность врачи не сумели. История, которая буквально потрясла всю страну, транслировалась на федеральных каналах, а помощь самой Грачевой готовы были оказать влиятельные лица страны. Сегодня Маргарита рассказывает о пережитом с улыбкой, но расправа буквально перечеркнула ее жизнь на «до» и «после».

Страшная популярность

Все случилось в последних числах декабря 2017-го. Медики девять часов кряду корпели над истерзанной и истекающей кровью девушкой. Одну руку врачи собирали практически из кусков и остатков плоти. медикам пришлось спасать левую кисть из того, что было. На протез, подключенный к правой руке, средства собирали практически всем миром. Без посторонней помощи для Грачевой открывались нерадужные перспективы.

Дикий случай домашнего насилия предала огласке мама Риты — боялась, что бывший муж уйдет от ответственности.

«Он до сих пор не считает себя виноватым. Поэтому мама обратилась в СМИ. А дальше все раскрутилось до федерального уровня. Конечно, шумиха мне во многом помогла, в одиночку никак не собрать такие деньги. Я безгранично благодарна всем. А главное, именно из-за такой огласки бывшего мужа привлекли к уголовной ответственности», — рассказывала Маргарита, сознаваясь, что в те годы была очень слаба морально, боялась одиночества и не способна была дать супругу вменяемый отпор.

Наказанный и отверженный

Бывший муж, по воспоминаниям Грачевой, никогда не был ревнивцем. Сдвиг произошел в момент, когда Маргарита затеяла откровенный разговор, по итогам которого попросила развод. Не сумев смириться с тем, что его отвергают, глава семейства лишился на злодеяние. Уже позже в зале суда потерявший человеческое лицо обвиняемый заявил: «Я хотел, чтобы ей было так же больно, как и мне. Она сама виновата».

Отделаться легко Грачеву не получилось: вердикт суда был беспощаден. Мужчину приговорили к 14 годам в колонии строгого режима, но даже тогда свою неправоту он так и не признал. Приговор мужу позволил брюнетке подать на развод, забрать сыновей себе и начать новую жизнь.

Вторая попытка?

В 2022 году общественность Маргарита огорошила общественность счастливым известием: она вышла замуж во второй раз. Новым избранником блогера стал некий Максим. Мужчина сам нашел Грачеву в соцсетях и начал красиво ухаживать. Свадьбу влюбленные сыграли тайно. По сей день Марго признается: она все еще не чувствует себя в безопасности после пережитого ада, потому что с ужасом ждет, когда Грачев выйдет из тюрьмы и назначит ей очную ставку.

Спустя всего пару месяцев Грачева неожиданно узнала, что ждет третьего ребенка. Именно тогда, по словам самой Маргариты, она впервые вновь почувствовала себя по-настоящему счастливой. В эфире одного из федерального шоу знаменитость провела гендер-пати, где и узнала, что станет мамой девочки. Правда, уже спустя несколько месяцев Грачеву ждал второй сюрприз: на последнем УЗИ врачи ошарашили Маргариту известием, что она станет мамой третьего сына. Малыша Грачева родила утром 25 августа в элитном роддоме Москвы и стала первой, кто взял кроху на руки.

Как сегодня живет Грачева?

Недавно сама Маргарита Грачева попробовала себя в роли телеведущей. Многодетная мать стала соведущей Леонида Закошанского в авторской программе на федеральном ТВ. Пережившая насилие Грачева теперь помогает разрешать семейные скандалы и спасла сотни семей от развода. Маргарита не была уверена в том, что справится с ролью телеведущей, ведь подобного опыта в ее жизни еще не было. Но первый телеэфир, такой волнительный, она отработала успешно, а в блоге телеведущую тепло поддержали друзья.

О пережитой трагедии Грачева в соавторстве с мамой написала книгу «Счастлива без рук». Вырученные средства Маргарита направила на покупку дома для своей большой и дружной семьи. Съемки на ТВ помогли ей обрести бешеную популярность, увеличить доход и прослыть успешной бизнес-леди. Теперь Маргарите светит стать и героиней сериала. По истории Грачевой сняли многосерийный фильм «Сама виновата».

«Я была хорошая мишень. Но сейчас я изменилась. Могу сказать, что весь сериал я посмотрела не отрываясь. Сложно поверить, что это все происходило со мной на самом деле. Память стирает многие детали, и это дает возможность пройти через испытания. Самое главное, как мне кажется, говорить об этом, поднимать тему домашнего насилия, пытаясь таким образом помочь тем, кто нуждается в поддержке, тем, кто думает о том, как себя спасти», — откровенничала она.

Ранее 5-tv.ru писал, какое наставление Маргарита Грачева дала Роману Костомарову после ампутации.

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