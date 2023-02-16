Лишившаяся рук Маргарита Грачева обратилась к Костомарову с посланием: «Меня эти слова не утешали»

Девушка поддержала спортсмена и призвала верить только в самое лучшее.

Маргарита Грачева, которой в 2017 году муж отрубил руки, дала важный совет фигуристу Роману Костомарову. Об этом она рассказала в интервью KP.RU.

Девушка призналась, что следит за состоянием спортсмена и надеется, что сможет помочь ему своим примером хоть немного.

«Мне часто говорили: не волнуйся, Рита, все будет хорошо. Но это абстракция… Меня эти слова не утешали совсем. Лучшей поддержкой были примеры людей, которые прошли через подобные испытание, но не сдались», — заявила Маргарита.

По ее словам, человеку, который пережил ампутацию, будет очень тяжело привыкнуть к себе новому, научиться жить и справляться с повседневными бытовыми делами.

Сейчас, считает девушка, нужно просто дать себе время. До протезирования должно пройти месяца два. Плюс — реабилитация. По ее мнению, семья должна быть всегда рядом, ведь Роман будет учиться все делать заново.

«Я до сих пор не умею делать многие вещи, например, не могу вставить нитку в иголку, мне трудно причесывать волосы, протез нельзя мочить…», — говорит Грачева.

Жизнь не заканчивается и нужно приспосабливаться. Сама Маргарита Грачева, например, после этого родила ребенка и вышла снова замуж.

Роман Костомаров находится в больнице с 10 января. Врачи борются за его жизнь всеми возможными и невозможными способами — Костомарова подключали к ИВЛ, проводили процедуру ЭКМО и ампутировали часть стопы, чтобы убрать некроз ткани, начавшийся из-за воспалительного процесса в организме.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Костомарова атакуют новые осложнения.