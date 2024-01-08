Блогер Влад А4 впервые станет отцом
Девушка блогера Влада Бумаги беременна
Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков
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Блогер-миллионник и его девушка ждут первенца.
Блогер Влад Бумага осчастливил своих подписчиков. Совсем скоро он станет отцом. Его избранница Юлия Годунова находится на последних месяцах беременности.
Интернет- звезда опубликовал в блоге фотографию, на которой запечатлена его девушка с заметно округлившимся животом.
Блогеры скоро станут родителями.
Под публикацией поклонники оставили массу поздравлений и добрых пожеланий. Скорому пополнению в звездной семье рады все, ведь ребенок будет первенцем.
Январские праздники пара проводит в теплых краях. Свое местоположение и детали отдыха Бумага и его возлюбленная предпочли держать в тайне.
Блогер Влад Бумага также известен как А4. Он родом из Белоруссии. Считается одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мизулина возмущена блогером, бросившим ребенка в сугроб.
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