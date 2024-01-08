Блогер Влад А4 впервые станет отцом

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 93 0

Девушка блогера Влада Бумаги беременна

Блогер Влад А4 впервые станет отцом

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Блогер-миллионник и его девушка ждут первенца.

Блогер Влад Бумага осчастливил своих подписчиков. Совсем скоро он станет отцом. Его избранница Юлия Годунова находится на последних месяцах беременности.

Интернет- звезда опубликовал в блоге фотографию, на которой запечатлена его девушка с заметно округлившимся животом.

Блогеры скоро станут родителямиБлогеры скоро станут родителями. Фото: Instagram* / juliagodunova

Под публикацией поклонники оставили массу поздравлений и добрых пожеланий. Скорому пополнению в звездной семье рады все, ведь ребенок будет первенцем.

Январские праздники пара проводит в теплых краях. Свое местоположение и детали отдыха Бумага и его возлюбленная предпочли держать в тайне.

Блогер Влад Бумага также известен как А4. Он родом из Белоруссии. Считается одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мизулина возмущена блогером, бросившим ребенка в сугроб.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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