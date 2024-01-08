«Ради хайпа»: Мизулина возмущена блогером, бросившим ребенка в сугроб

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 72 0

Мизулина обратила внимание на блогера, который кинул младенца в сугроб

Фото, видео: Instagram* / sergey_kosenko; 5-tv.ru

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Сергей Косенко ударил по общечеловеческим ценностям. Подписчики просят главу Лиги безопасного интернета обратить на происшествие внимание.

Блогер Сергей Косенко опубликовал в своем личном блоге ужасающее видео. На нем он кидает своего двухмесячного ребенка в сугроб. Этим он возмутил многих своих подписчиков, которые попросили общественного деятеля Екатерину Мизулину обратить на это внимание.

Активистка отреагировала на просьбы неравнодушных комментаторов и изучила материал. Об этом происшествии она написала в своем Telegram-канале.

«Блогер Сергей Косенко кинул своего двухмесячного ребенка в сугроб, записал это на видео и возмутил всех. И меня тоже. Теперь, он, конечно, рассказывает о том, что это „кукла“ и так далее», — написала Мизулина.

Общественного деятеля очень взволновал вопрос здоровья ребенка. Также она отметила, что видео постановочное. И тот, кто придумал снять такой контент, нанес удар по общечеловеческим ценностям, которые вдобавок разрушают идеалы трепетного отношения к ребенку.

«В последнее время создатели контента ради хайпа готовы на все, не задумываясь об ответственности перед аудиторией. Неизвестно куда они пойдут дальше, и какое дно пробьют», — заявила активистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности смерти погибшего от аллергии на холод мальчика.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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