В Забайкальском крае 14 грузовых вагонов сошли с рельсов
Сошедшие с рельсов вагоны разрушили габарит соседнего пути.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov
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Вечером 8 января на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги грузовой поезд сошел с рельсов, об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
С железнодорожного полотна сошли 14 вагонов, они разрушили габарит соседнего пути. В РЖД добавили, что пострадавших в результате инцидента нет, также не было угрозы экологии.
В РЖД создан оперативный штаб, а к месту происшествия направлены восстановительные поезда.
Из-за происшествия произошла задержка пассажирских поездов. Пассажиров рейсов обеспечили питанием и водой.
Причины произошедшего устанавливаются. Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие новые задачи по развитию железных дорог поставил президент РФ Владимир Путин.
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