Премьер-министр Франции Элизабет Борн уволилась с поста

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Имя нового премьера Франции станет известно совсем скоро.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн уволилась с поста

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн ушла в отставку. Об этом сообщил президент республики Эмманюэль Макрон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). Глава государства поблагодарил подчиненную за «за преданность делу и решимость».

Элизабет Борн, подавшая прошение об отставке с поста премьер-министра Франции, продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства. Об этом сообщил Елисейский дворец.

Имя нового премьер-министра Франции будет объявлено уже во вторник утром, 9 января, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на окружение президента Эммануэля Макрона.

«После отставки премьер-министра Элизабет Борн имя нового главы кабмина будет объявлено во вторник утром», — сообщили журналисты.

Наиболее вероятным кандидатом на пост нового премьера Франции местные СМИ называют 34-летнего министра образования Габриэля Атталя. Среди других кандидатур: министр вооруженных сил Себастьян Лекорню и бывший министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди. Все трое мужчин, что примечательно, заметно моложе своей предшественницы.

Большинство французских экспертов и политиков отдают должное премьер-министру Франции и ее профессиональным качествам, но отмечают, что ничего выдающегося во время своей работы она не сделала. Некоторые европейские политологи считают, что перестановки в кабинетах Елисейского дворца имеют формальный характер. Макрону просто нужно свежее лицо, чтобы немного отвлечь граждан страны от провальной миграционной политики.

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