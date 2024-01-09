Все беды в голове: психолог назвала шесть психосоматических болезней

Человеческий организм отражает все то, что тщательно скрывается не только от окружающих, но и от самих себя. Однако рано или поздно накопившиеся проблемы дают о себе знать.

Бешеный ритм жизни, нестабильное эмоциональное состояние, несомненно, изматывает и очень утомляет. Однако помимо усталости провоцирует ряд психосоматических заболеваний. В интервью изданию «Страсти» психолог Ольга Аристова рассказала о группе таких заболеваний, формирующихся из-за совокупности физиологических и психических факторов.

Так, если человек страдает сахарным диабетом, с точки зрения психосоматики это отражает желание подсластить свою жизнь. При данном заболевании специалист порекомендовала перестать сопротивляться. То есть убрать гиперопеку, жесточайший контроль всего и вся, идеализацию собственной независимости, злопамятность и манию величия.

Если же у человека аллергия на что-то, это означает, что в его жизни присутствует опасение, тревога. Таким образом, тело будто говорит, что оно несогласно принимать какие-то ситуации.

«Излечиться вы сможете только одним способом — приняв какую-то ситуацию или событие, которое вас так отчаянно триггерит», — объяснила специалист.

Астма же может отражать потаенный страх человека, отрицание, неприятие, как и аллергия. Будто человек хочет вытеснить какие-то травмирующие моменты жизни из своей памяти. Ведь кашель — это, по сути, не что иное, как задавленный крик отчаяния и непонимания, который заталкивается поглубже в горло, обращает внимание эксперт.

Те, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом, чаще всего страдают от непроработанных ситуаций. Будто их мозг не может переварить что-то. Гастриты, изжога, язва желудка и двенадцатиперстной кишки — это про задавленное недовольство жизнью, собой и окружающими, регулярно сдерживаемый гнев, самобичевание и скрытый комплекс неполноценности, добавила Аристова.

Если же человек от чего-либо зависим, это означает, что ему не хватает любви близких и родных. Чаще всего этому подвержены дети слишком требовательных родителей.

Кроме того, наличие лишнего веса также говорит о психосоматических проблемах. У женщин зачастую — это немой сигнал о том, что она отчаянно нуждается в защите, внимании, любви, заботе и возможности разделить с кем-то свои обязательства. Лишний вес часто выступает как броня от окружающего мира.

«Также лишний вес может быть у жертв насилия и тех, кто на фоне пережитых физических или эмоциональных травм старается избегать внимания противоположного пола. Этот аспект зачастую сопровождается проблемами с кожей и болезнями мочеполовой системы», — заключила Аристова.

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