Ученые нашли опасный нанопластик в питьевой воде

|
Евгения Романова
Евгения Романова 40 0

Bloomberg: в литровой бутылке может содержаться 240 тысяч частиц нанопластика

Ученые нашли опасный нанопластик в питьевой воде

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В ходе эксперимента исследователи использовали новый метод микроскопии.

Порядка 240 тысяч пластиковых частиц может содержаться в однолитровой бутылке воды. Об опасной находке предупредили ученые в своей статье для американского журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, выдержки которой приводит Bloomberg.

В ходе исследования воды из бутылок с применением нового метода микроскопии ученые выявили, что в ней содержатся частицы нанопластика длиной менее одного микрометра. Для анализа специалисты взяли 25 литровых бутылок трех американских производителей. В них обнаружено 110-370 тысяч частиц, причем 90% из них — нанопластика.

В публикации отмечается, что нанопластик опасен из-за своей способности попадать в клетки и кровь человека. Это возможно благодаря крошечному размеру частиц.

Летом 2023 года сообщалось, что на благо экологии в России могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки. К 2030-му их число хотят вывести до 20 видов. Такие планы были прописаны в федпроекте «Экономика замкнутого цикла». Главная цель — отказаться от неэкологичной тары, которую невозможно переработать. Например, из-за того, что упаковка состоит из нескольких материалов и их нельзя отделить друг от друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему вредно разогревать еду в микроволновке.

-13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:16
«Живую» трещину обнаружили в бухте под Магаданом
11:00
Эстония намерена отдать Украине 0,25% своего ВВП
10:59
Из квартиры москвичей во время новогодних праздников похитили 13 миллионов наличными
10:43
«Спасибо, Петербург»: солиста группы «Щенки» задержали в Пулково за концерт в одном носке
10:42
Отталкиваемся от противного: четыре способа отучить кота драть шторы
10:33
«Хаосу придет конец»: в ФРГ назвали сроки завершения конфликта на Украине

Сейчас читают

Агата Муцениеце планирует освоить новую профессию
Нумеролог: «Люди, у которых в 2024 году агрессия будет превалировать над любовью, сильно пострадают»
Психолог объяснил родителям, как правильно наказывать детей
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса