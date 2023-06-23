На благо экологии: в России могут запретить цветные пластиковые бутылки

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 24 0

Цветные пластиковые бутылки планируют запретить в России

На благо экологии: в России могут запретить цветные пластиковые бутылки

Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON

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Планируется также остановить оборот тонкой термоусадочной пленки.

С 2024 года в России могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки. А уже к 2030 году их число хотят довести до 20 видов. Такие планы прописаны в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла», сообщили «Известия».

Главная цель — отказаться от неэкологичной тары, которую невозможно переработать. Например, из-за того, что упаковка состоит из нескольких материалов и их нельзя отделить друг от друга.

Предлагается ограничить использование и применение ПЭТ-бутылок нетрадиционного цвета (речь идет о тех, которые имеют не белый, прозрачно голубой, зеленый и коричневый цвет). Помимо этого планируется остановить оборот тонкой термоусадочной пленки. Она используется для этикеток, сумок-сеток для овощей, пластикового пакета с донышком и капсул для кофе в пластике.

«Мы выступаем за поэтапный, планомерный переход на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать, а значит, она не будет переполнять полигоны», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

В Минпромторге выступают за то, чтобы ограничить четыре вида упаковки: разноцветные «кислотные» ПЭТ-бутылки и тонкая термоусадочная пленка и тара с этикеткой из ПВХ, которую используют для нерастворимого клея.

«Основной фокус — постепенное выведение из ассортимента упаковочной отрасли пластиковой упаковки, которую нельзя переработать, и замещение ее на полностью перерабатываемые полимерные структуры», — подчеркнули в ведомстве.

Теперь компаниям стоит перестроить бизнес-планы, чтобы не потерять рентабельность. Само ограничение оборота упаковки нецелесообразно и может привести к печальным последствиям, поэтому переход на альтернативную упаковку необходимо проводить постепенно.

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