«Любвеобильное время»: какие события произойдут в 2024 году

Эксперт Сергей Кузнецов рассказал изданию «БИЗНЕС Online», чего ждать от 2024 года с точки зрения нумерологии. По мнению специалиста, для понимания всей ситуации необходимо обратиться к прошлому.

Например, 20 и 20 означали «зло» и «зло». В том году, например, человечество столкнулось с пандемией COVID-19.

«Пандемия княжила и царствовала в этот год на планете. Она украла у нас покой, привычный образ жизни, у многих — работу и сбережения», — отметил Кузнецов.

Следующий год был связан с родственными связями, говорит нумеролог. Из-за продолжающейся пандемии члены семей отдалялись друг от друга, боясь заразить близких.

«2022-й — это год лидеров. В этот год определялись реальные и фальшивые лидеры. Лидерами чего они являются, кого и куда ведут, за что и против чего борются. Кто-то из них укреплял свои позиции, кто-то уходил», — продолжил эксперт.

В 2023-м крайне важна стала молитва, убежден Кузнецов. Те люди, кто обращали свои мысли к высшим силам, получали то, что хотели.

А 2024-й, считает эксперт, будет связан с любовью. Люди, которые несли в мир зло и агрессию, «падут в лоно любви».

По мнению Кузнецова, таким словосочетанием называется состояние души, при котором человек старается нести добро. А вот личности, которые настроены исключительно на зло, в подобной среде не смогут выжить.

«Это будет очень сильное любвеобильное время, когда сама земля, само пространство будут требовать от людей любви. Естественно, там, где любовь, агрессии не место», — считает нумеролог.

Он также добавил, что в некоторых регионах планеты возможны катаклизмы. Все дело в царящей в этих странах «антилюбви» и концентрированной агрессии.

Так, 2024-й — лучшее время, чтобы примириться с врагами и открыть сердце для добрых поступков. А вот 2025 год, продолжает Кузнецов, пройдет под эгидой финансов: деньги будут стоять практически у всех во главе угла.

Однако 2026-й будет связан со смертью и свободой. Но трактовать эти слова более точно, как отмечается, пока невозможно.

Зато в 2027-м начнется новая жизнь. К этому времени могут завершиться основные мировые конфликты, подытожил Кузнецов.

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